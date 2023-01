Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni del match

Tra qualche ora inizierà la prima partita domenicale, valida per diciottesima giornata di Serie A 2022/23. Alle 12:30, al Mapei Stadium, il pubblico potrà assistere a Sassuolo-Lazio. Il penultimo match del girone di andata metterà alla prova entrambe le compagini, le quali hanno vissuto un inizio di seconda parte di stagione davvero disastroso.

I padroni di casa sono attualmente al 16° posto in classifica, forse uno dei peggiori risultati di metà stagione ottenuti dal Sassuolo da quando gioca in Serie A. La rivoluzione adotta in estate con la vendita dei suoi big e l’introduzione di nuove leve non pare aver aiutato Dionisi.

La Lazio invece sembra non essere ancora tornata dalla pausa Mondiale. La partita persa contro il Lecce e il pareggio contro l’Empoli non ha aiutato Sacchi a recuperare lo svantaggio accumulato sulla zona Champions, anche se l’Inter è ancora a 3 punti al 4° posto.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Verona.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurienté. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Ceide, Antiste, D’Andrea, Defrel. Indisponibili: Muldur, Maxime Lopez, Consigli, Pinamonti. Squalificati: – Diffidati: –

LAZIO (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, S. Radu, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Cancellieri, Romero, Pedro. Indisponibili: Gila. Squalificati: Lazzari. Diffidati: Marusic.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino