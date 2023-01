Inter-Verona, le probabili formazioni del match

Tra poche ore inizierà l’ultima partita di questo sabato, valida per diciottesima giornata di Serie A 2022/23. Questo sera alle 20:45, allo Stadio San Siro, il pubblico potrà assistere a Inter-Verona. Il penultimo match del girone di andata metterà alla prova entrambe le compagini, le quali stanno vivendo questo primo periodo del nuovo anno in maniera molto complicata.

I nerazzurri dopo la vittoria contro il Napoli somo calati vistosamente, come visto nella trasferta di Monza prima, e nella sfida in casa contro il Parma in Coppa Italia. Il nuovo infortunio di Lukaku mette nuove ombre sull’attacco interista, che nemmeno con il ritorno del belga è riuscita a colmare le lacune dell’anno scorso.

Gli scaligeri dall’altra parte sono attualmente penultimi in classifica a pari punti con la Sampdoria, e a sole due lunghezze di vantaggio dalla Cremonese ultima. I 9 punti conquistati in 17 gare rappresentano la disastrosa stagione vissuta dalla società veronese, chiamata all’impresa nella seconda metà di stagione.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Verona.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Cordaz, D’Ambrosio, De Vrij, Dumfries, Barella, Asslani, Gosens, Bellanova, Correa. Indisponibili: Brozovic, Handanovic, Lukaku, Dalbert. Squalificati: – Diffidati: S. Inzaghi (all.)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni-Bocchetti. A disposizione: Berardi, Chiesa, Perilli, Magnani, Cabal, Gunter, Coppola, Terracciano, Sulemana, Veloso, Verdi, Piccoli, Henry. Indisponibili: Faraoni, Hrustic, Verdi. Squalificati: – Diffidati: Henry, Hongla.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna