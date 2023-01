Inter-Napoli: le probabili formazioni del match di Serie A

La Serie A riapre i battenti dopo la lunga pausa per i mondiali in Qatar. Inter e Napoli si affrontano in un match che si preannuncia essere entusiasmante. Tre punti per gli azzurri significano un distacco notevole dai nerazzurri che, dal loro canto, vincendo riaprirebbero decisamente il discorso scudetto.

QUI INTER – Inzaghi si affida ad Onana tra i pali. La linea difensiva dell’Inter dovrebbe essere composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco dovrebbero agire sugli esterni, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a giostrare il pallone in mezzo al campo. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Lukaku e Dzeko.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma Meret tra i pali e ritrova Rrahmani in difesa. Insieme a lui Kim, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. A centrocampo si rivede il tridente titolare con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, finalmente rientrato dall’infortunio, completeranno il tridente d’attacco.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, De Vrij, Brozovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno