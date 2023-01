Torino-Verona: le probabili formazioni del match di Serie A

Il Torino aspetta il Verona in casa nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. I padroni arrivano da noni in classifica con solo un pareggio ed una sconfitta nelle ultime cinque partite. Per il Verona, fanalino di coda della Serie A, una sconfitta significherebbe retrocessione quasi certa.

QUI TORINO – Juric si affida a Milinkovic Savic tra i pali. Djidji, Schuurs e Rodriguez formeranno la linea di difesa, mentre Lazaro e Vojvoda agiranno nelle zone laterali del campo. Lukic e Ricci si occuperanno della cabina di regia, mentre Vlasic e Miranchuk giocheranno sulla trequarti e legheranno il gioco con l’unica punta Sanabria.

QUI VERONA – Contro il Torino Zaffaroni dovrebbe schierare un modulo speculare. Montipò dovrebbe giocare titolare in porta, con la linea difensiva che dovrebbe essere composta da Dawidowicz, Günter e Ceccherini. Depaoli e Doig dovrebbero agire sugli esterni, con Hongla e Tameze pronti a far legna in mezzo al campo. Verdi e Hrustic agiranno alle spalle di Henry.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Zaffaroni