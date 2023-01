Benzina, il decreto carburanti è stato approvato

È un periodo difficile per quanto riguarda il rifornimento del carburante. Sappiamo tutti ormai le difficoltà derivanti dalla situazione economica complicata vissuta nell’ultimo anno, e nell’ultimo periodo la situazione sembrava continuamente peggiorare. Basti pensare che il costo medio del Diesel si aggira in tutt’Italia sui 1,85€ a litro, della benzina addirittura 2,00€. Importi clamorosi che stanno mettendo davvero in ginocchio il mondo dei trasporti.

In aiuto di ciò, è arrivata la firma del presidente Mattarella sul decreto carburanti, oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da quanto si evince dal comunicato, d’ora in poi il prezzo medio di base regionale della benzina verrà comunicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con ciò si prova a stabilizzare i prezzi su un equilibrio molto più preciso e stabile in tutto il territorio. I benzinai avranno 15 giorni per adeguare i loro cartelloni secondo le indicazioni del Ministero. In questa organizzazione rientrano anche le stazioni di servizio autostradali, non immuni alle indicazioni del nuovo decreto.

Sul costo della benzina importante novità anche per quanto riguarda il costo delle accise. Il taglio della tassa infatti “può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Def“. Questo quanto si evince dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.