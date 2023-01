Oroscopo Paolo Fox Domenica 15 Gennaio 2023: Gemelli forte

Piano piano state uscendo da un periodo non tanto positivo dal punto di vista economico e fisico. Negli ultimi sei mesi avete dovuto fare delle scelte di cui non eravate convinti, ma erano necessarie.

La Luna entra nel vostro segno donandovi più forza. I mesi di febbraio e marzo saranno positivi. Questo recuperò però, non sarà così veloce per quanto concerne la situazione economica e il lavoro.

In questi giorni avete preso maggiormente fiducia nelle vostre qualità sia fisiche sia mentali. Negli ultimi anni vi siete dovuti scontrare sia con problematiche importanti sia con persone non tanto positive, adesso è in arrivo la vostra rivincita.

Vergine

Il weekend vi vede giù fisicamente, per vedere miglioramenti dovrete attendere ancora un po’. Il quadro astrale attuale non è positivo per la sfera dei sentimenti: potreste avere la persona giusta accanto, ma non riuscite a vederla