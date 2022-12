Ucraina, la maggior parte del Paese è senza elettricità

La maggior parte delle regioni dell’Ucraina sono senza corrente elettrica a causa dei raid russi sul Paese, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con le seguenti parole: “Dopo i raid russi di oggi la maggior parte dell’Ucraina è senza elettricità”. ”Ma questo è niente rispetto a quello che sarebbe potuto accadere senza la nostra eroica contraerea’‘.

“La situazione è particolarmente difficile nella regione di Kiev e nella capitale stessa, nella regione di Leopoli, a Odessa, Kherson e dintorni, a Vinnytsia e in Transcarpazia”, ha detto Zelensky nel consueto videomessaggio serale diffuso dai suoi social. Inoltre, il presidente ucraino ha riferito che “54 missili e 11 droni d’attacco sono stati abbattuti” e ha ringraziato l’aeronautica militare, le forze di difesa aerea ucraine, “che oggi hanno respinto con successo un altro attacco russo”.

Sono sette i droni lanciati la notte scorsa dalle forze russe su Kiev e abbattuti dai sistemi di difesa ucraini: lo ha reso noto questa mattina su Telegram il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, come riporta Ukrinform. In precedenza l’Amministrazione militare di Kiev aveva parlato di cinque droni abbattuti. “Secondo il rapporto delle nostre forze di difesa aerea, sette droni kamikaze” sono stati lanciati verso Kiev, ha scritto Klitschko aggiungendo che “due sono stati abbattuti durante l’avvicinamento alla capitale e cinque sopra Kiev”. Non sono stati segnalati feriti o vittime.