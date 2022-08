Sassuolo-Lecce, le probabili formazioni del match

Questa sera alle 20:45 termina l’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022/23. Il match notturno di questo sabato vedrà sfidarsi Sassuolo-Lecce. Dopo la pesante sconfitta subita fuori casa contro la Juventus, la squadra di Dionisi è pronta a debuttare nelle proprie mura amiche alla ricerca dei primi tre punti. Per Baroni invece la partita persa all’ultimo secondo contro l’Inter rappresenta un’ottima base di partenza su cui costruire il proprio cammino in campionato.

Per il Sassuolo questo sarà l’anno delle rivoluzioni, in ogni reparto. I più grandi cambiamenti si possono riscontrare in attacco, che dopo la cessione di Scamacca prima e Raspadori nelle ultime ore, vedrà dei nuovi interpreti. Ad accompagnare Berardi in fase offensiva questa stagione ci saranno Andrea Pinamonti, comprato dall’Inter, e Emil Ceide, promessa 2001 norvegese.

Baroni invece conferma la squadra titolare vista contro i nerazzurri, con l’unica eccezione di Baschirotto schierato al posto di Cetin infortunato. Strefezza e Ceesay saranno le armi in più dei pugliesi, pronti a punire il Sassuolo quando meno se lo aspetta.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Sassuolo-Lecce.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Elric, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. All.: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Thorstvedt, Alvarez, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Muldur. Squalificati: -.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni. A disposizione: Bleve, Baschirotto, Askildsen, Colombo, Lemmens, Helgason, Listkowski, Brancolini, Banda, Voelkerling, Frabotta, Tuia, Ciucci, Berisha, Rodriguez. Indisponibili: Dermaku, Cetic. Squalificati: -.

ARBITRO: Colombo

Guardalinee: Rossi – Marchi

Quarto uomo: Miele

Var: Paterna

Avar: Irrati

TV: Dazn