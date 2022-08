Oroscopo di Paolo Fox Domenica 21 Agosto 2022: Bilancia recupera

Il weekend si conclude nel migliore dei modi. Mantenete le idee chiare, se riuscirete a farlo avrete un cielo che vi darà molte cose. In queste settimane potete fare il primo passo, basta ragionare prima di muoversi. Se siete stati male troverete la soluzione ai vostri problemi.

Evitate di spendere troppo per questa giornata. Se siete alle prese con programmi di lavoro dovete concedervi una pausa rilassante. Dovete usare questa domenica per dare risalto al lato sentimentale. Se state chiudendo una relazione, finalmente ritrovate tranquillità.

Gemelli

Domani le stelle sono in fermento per il vostro segno. Questo vuol dire che siete pieni di energia, creatività e un umore positivo. Avete un desiderio crescente di vivere emozioni particolari. Le prossime ore sono molto importanti per i rapporti.