4-2-3-1

P G. Donnarumma D Conti D Kjaer D Romagnoli D Theo Hernandez C Bennacer C Kessie A Rebic C Clahanoglu C Saelemaekers A Ibrahimovic

All. Pioli

Panchina: A.Donnarumma, Begovic, Gabbia, Calabria, Biglia, Paquetà, Krunic, Laxalt, Leao, Maldini, Colombo, Bonaventura

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

Squalificati: –

QUI MILAN – Pioli orientato alla conferma degli 11 titolari che hanno asfaltato il Bologna nell’ultimo turno. Unica novità in difesa, con Conti che dovrebbe tornare a prendere il posto sulla fascia destra ai danni di Calabria. Ancora panchina per Leao, fiducia a Saelemaekers sulla corsia destra dopo il primo gol in maglia rossonera.