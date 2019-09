Al Mapei Stadium, lunch-match della quarta giornata di campionato tra Sassuolo-SPAL; le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sassuolo-SPAL apre la domenica della quarta giornata di Serie A. Al ‘Mapei Stadium’ si scende in campo ad ora di pranzo e le due squadre sperano che non rimanga indigesto.

I neroverdi di De Zerbi sono reduci dal ko contro la Roma per 4-2 ma voglio bissare il successo casalingo ottenuto contro la Sampdoria ad inizio settembre. Di contro, la squadra allenata da Leonardo Semplici ha ottenuto il primo successo stagionale contro la Lazio di Simone Inzaghi, vincendo al 90′ con un gol di Jasmin Kurtic.

Fischio d’inizio del match alle 12:30 con diretta televisiva (e in streaming) su Dazn.

Le probabili formazioni

QUI SASSUOLO – De Zerbi deve fare a meno di Marlon, Djuricic, Bourabia e Rogerio. Il tecnico punta a schierare nuovamente Berardi (autore di 5 gol in due partite) dietro Defrel-Caputo, ma il francese per il momento è in ballottaggio con Traoré, quest’ultimo reduce dalla panchina iniziale contro la Roma. Nel pacchetto arretrato, spazio a Toljan e Muldur sulle fasce.

QUI SPAL – Solito modulo e soliti giocatori in campo per Leo Semplici: Sala prenderà il posto di Reca, mentre sono due i ballottaggi tra difesa e centrocampo. Il primo è quello tra Tomovic-Felipe e l’altro tra Murgia-Valoti: possibile che prevalgano i primi alla fine.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo. – All. De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Di Francesco. – All. Semplici

