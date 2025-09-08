Sava di Baronissi, il carro della Madonna delle Grazie diventa Patrimonio Culturale Immateriale Campano

di Redazione ZON

Il carro delle ceste trainato dai buoi, simbolo secolare della devozione alla Madonna delle Grazie a Sava di Baronissi è stato ufficialmente riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania.

Lo comunica con decreto numero 382 del 13/08/2025 la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della della Regione Campania, ove si riconosce il valore culturale della candidatura ai fini della salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale campano, con specifico riferimento alla sezione celebrazioni del disciplinare.

“Il riconoscimento, tanto atteso e sperato, è stato ottenuto grazie alla collaborazione sinergica delle diverse realtà che rappresentano il territorio,promotrice della candidatura è stata la Pro Loco Baronissi – afferma la Presidente Maria Picarone – che, si è dedicata alla ricerca storica per poter ottemperare alla documentazione, con l’aiuto dei giovani della Parrocchia di Sant’Agnese.

Una tradizione popolare che si interseca con la fede, un simbolo del paese, e del amore per una festa incredibile in onore della Madonna delle Grazie che da ora sarà riconosciuta e tutelata dalla Regione Campania”

A Sava, ogni anno, il passaggio del carro è un momento atteso, capace di riunire famiglie, richiamare emigrati e attrarre visitatori. Da oggi, però, la tradizione varca i confini locali per entrare a pieno titolo nella mappa dei patrimoni culturali immateriali campani, custodita come bene prezioso da proteggere e tramandare.