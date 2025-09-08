Salerno, torna la “Notte dei Barbuti” presso Apollonia Hub: “Piccole donne” e “Altre parole”

di Redazione ZON

Nell’ambito della quarantesima edizione della rassegna teatrale Barbuti Festival, presso Apollonia Hub in via San Benedetto, nel centro storico di Salerno, torna la “Notte dei Barbuti”, diretta da Brunella Caputo. Cinque gli appuntamenti in programma: i primi due nel fine settimana.

Venerdì 12 settembre 2025 – “Piccole donne non devono morire”

Alle ore 21.00, Società per Attori presenta “Piccole donne non devono morire”, ispirato a Piccole donne e Piccole donne crescono di Louisa May Alcott, di e con Francesca Pica e Maria Scorza, per la regia delle stesse. (Ingresso 10 euro).

Sud Italia, oggi, in una piccola cittadina di provincia. Due sorelle, Margherita e Pina, si incontrano in un cimitero per un triste evento: la riesumazione della sorella Bettina, morta prematuramente venti anni prima.

Margherita, la maggiore, è felicemente sposata con Giovanni, professore delle scuole medie. È assorbita dalla vita familiare e dal ruolo di madre di due gemelli adolescenti. Ha rinunciato alla carriera artistica per loro e si è accontentata di un lavoro da impiegata, pur desiderando una vita con più agi. Soffre del giudizio degli altri.

Pina, la secondogenita, è la più estroversa e brillante. Spinta dalla famiglia a coltivare il talento di scrittrice, ha pubblicato un romanzo che le ha dato fama, ma le opere successive non hanno avuto lo stesso successo. Ha rinunciato all’amore per la carriera e ora soffre del “blocco dello scrittore”.

Le due sorelle attendono Emilia, la più giovane, che come sempre è in ritardo. L’attesa diventa occasione per ricordi, confessioni, discussioni e rivelazioni: riemergono rancori, segreti e figure del passato — zia Nanninella, la madre svampita, il padre assente, gli amici fonte di confusione. La presa di coscienza di un atroce segreto le costringerà a guardare la realtà con occhi nuovi.

“Piccole donne non devono morire” racconta un viaggio a ritroso: la famiglia March catapultata nel Sud Italia. In scena ci sono solo Meg e Jo (Marghe e Pina), mentre gli altri personaggi vengono evocati dalle protagoniste. Le piccole donne, ora quarantenni, riflettono sulla propria crescita, sulla contrapposizione tra carriera e famiglia, sulla violenza verbale e fisica subita in silenzio, sui modelli sociali imposti.

Sabato 13 settembre 2025 – “Altre parole”

Alle ore 21.00, sempre ad Apollonia Hub, va in scena “Altre parole”, con testi di Giorgio Gaber. In scena Anna Nisivoccia, che cura anche la regia, con musiche dal vivo di Rocco Vertuccio. (Ingresso 10 euro).

Una donna si interroga sulla propria condizione umana: a volte ridendo, a volte piangendo, a volte restando in silenzio. Nel suo cammino incontra un albero e, oltre l’albero, un uccello innamorato che le insegna a “ricordare”. Come un burattino a cui hanno rubato la vita, continua la corsa fino a una scala — simbolo della condizione umana fatta di discese e salite — dove, anche se solo per un attimo, assapora finalmente “l’anima dell’orizzonte”.

Info: www.bottegasanlazzaro.it – Fb – biglietti online su www.postoriservato.it