Scafati, 53enne arrestato per spaccio

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 2 dicembre, a Scafati (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 53enne del luogo perché a seguito di perquisizione trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa gr. 500 e suddivisa in panetti, nonché 0,4 gr. di marijuana e la somma di euro 130 verosimilmente provento di attività illecita.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida al Gip.