Scafati, minore arrestato per detenzione di droga

di Antonio Jr. Orrico

Il 10 gennaio scorso, a Scafati (SA), i Carabinieri del locale Tenenza hanno arrestato un ragazzo di 17 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità 12,6 grammi di crack, suddivisa in 55 dosi, 15 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione.

Il minore veniva tradotto a Scafati presso il centro di prima accoglienza come disposto dall’A.G. in attesa della udienza per la convalida dell’arresto.