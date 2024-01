Capaccio, arrestato spacciatore di hashish

di Antonio Jr. Orrico

In data 10 gennaio 2024, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia Statale Distaccato di Battipaglia, in località Laura del comune Capaccio Paestum, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, O. M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia, infatti, ha individuato l’uomo, in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di grammi 40, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.