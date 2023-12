Scafati, mozione consiliare per introdurre il salario minimo

di Antonio Jr. Orrico

I Consiglieri comunali di Scafati Michele Grimaldi e Francesco Velardo hanno protocollato una mozione consiliare volta ad approvare misure a sostegno del salario minimo per tutti gli appalti pubblici e le commesse, dirette e indirette, del Comune di Scafati.

L’obiettivo è far sì che tutte le lavoratrici ed i lavoratori impegnati in commesse di natura pubblica afferenti il Comune, dai lavori pubblici alle politiche sociali, abbiano un salario che rispetti i parametri minimi sanciti dai CCNL di categoria, ed in ogni caso mai inferiore ai 9 euro lordi l’ora.

“È intollerabile che vi siano lavoratrici ed i lavoratori pagati con soldi pubblici che siano vittima di sfruttamento, sottopagati, esempi deleteri del cosiddetto lavoro povero. Soprattutto e spesso in caso di subappalti, o nel caso vergognoso delle false cooperative. Per questo sono state proposte alcune misure stringenti, come quelle di inserire l’obbligo del salario minimo in tutti i capitolati tecnici degli appalti e delle commesse dell’Ente (e delle sue controllate/partecipate), o ancora di prevedere il criterio della premialità “maggior rapporto salario/ora di lavoro” nei bandi di gara del Comune e di tutte le sue diramazioni, dalla società controllata A.C.S.E. all’azienda speciale “Comunità sensibile”.” ha dichiarato il consigliere Grimaldi.

“Vogliamo che il Comune di Scafati sia da esempio, applicando in concreto misure di giustizia ed equità: il lavoro va pagato, e va pagato in maniera corretta.” ha poi concluso.