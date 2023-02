Amministrative Scafati, Fratelli d’Italia rivendica il sindaco

di Redazione ZON

“Nessuno stop a Santocchio. Salvati e Santocchio godono entrambi di grande e analoga stima nel partito provinciale. Era logico però che agli alleati venisse offerto innanzitutto il sindaco uscente. Ma è chiaro che vogliamo l’alleanza del centrodestra e siamo aperti ad altri nominativi eventualmente graditi, a cominciare proprio da Santocchio, così come il capogruppo e consigliere provinciale uscente Maranca. Tuttavia, se si chiede una trattativa, bisogna partire con un nome ed era giusto che il sindaco uscente fosse il primo proposto. Ma Fratelli d’Italia a Scafati ha una grande classe dirigente se si pensa agli assessori Ugliano, Di Massa e Di Lallo così come al coordinatore cittadino Arpaia. È chiaro che proprio per questo agli alleati diciamo che l’unica cosa su cui non possiamo trattare è che il candidato sindaco deve essere di Fdi”. Lo ha dichiarato il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino.

L’appoggio di “Noi Moderati” ad Aliberti

Noi Moderati sarà protagonista alla prossima campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Pasquale Aliberti. Lo annuncia il coordinatore provinciale Luigi Cerruti, già al lavoro per offrire le migliori energie a quella che si appresta ad essere una delle competizioni elettorali più sentite per Scafati che oggi fa i conti con il commissariamento. “Pasquale Aliberti è il candidato giusto per dare slancio e dignità alla città. Aliberti negli anni ha dimostrato grande coerenza politica, capacità amministrativa. Sempre dalla parte dei suoi concittadini, non si è mai sottratto ai suoi doveri. Siamo pronti a lavorare per una città che può essere valorizzata al massimo per offrire il meglio alla sua comunità, soprattutto ai più giovani che oggi hanno bisogno di punti di riferimento e di un futuro concreto“, ha dichiarato Luigi Cerruti. “Siamo pronti a confronti e un dialogo serrato per far sì che il centrodestra possa presentarsi unito perché è proprio l’unità il nostro punto di forza“, ha poi aggiunto il coordinatore provinciale di Noi Moderati.