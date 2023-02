Primarie PD, oltre 120 seggi in provincia di Salerno

di Redazione ZON

La stragrande maggioranza della segreteria provinciale è schierata al fianco di Stefano Bonaccini, che può contare sul supporto decisivo del deputato Piero De Luca.

“Puntiamo a portare al voto, ai nostri gazebo, in tutta la provincia di Salerno, almeno 30 mila elettori per le primarie di domenica 26 febbraio”. È il mantra che viene ripetuto nei corridoi di Via Manzo, a Salerno, dove si respira ottimismo e voglia di riscatto: all’interno della segreteria provinciale del Partito Democratico di Salerno la macchina organizzativa, ad una settimana dall’appuntamento con il voto dei cittadini, si è messa in moto.

Oltre 120 i seggi che verranno allestiti in tutti i principali comuni della provincia per le primarie, con quasi 500 tra volontari e dirigenti che sovraintenderanno al voto di domenica 26 febbraio. Sul nome di Stefano Bonaccini, di fatto, si è schierata quasi tutta la segreteria provinciale e anche il vice capogruppo alla Camera dei Deputati Piero De Luca.