Giancarlo Giannini: l’attore riceverà la stella sulla Walk of Fame

di Tiara Operno

Uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo del cinema hollywoodiano verrà dato a uno degli attori italiani più amati di sempre. Infatti, il 6 Marzo 2023 Giancarlo Giannini riceverà la sua stella sulla Walk of Fame. Si tratta del 16° italiano a cui viene attribuito tale onore.

Prima dell’atteso evento, Giancarlo Giannini parteciperà al “Filming Italy – Los Angeles 2023”. Si tratta di un festival ideato da Tiziana Rocca che avrà inizio il 28 febbraio e terminerà il 3 Marzo. Il Filming Italy è ormai giunto alla sua ottava edizione, che verrà dedicata alla celebre attrice italiana Gina Lollobrigida, scomparsa recentemente. Per l’occasione, al festival, Giannini riceverà il Filming Italy Achievement Award e, inoltre, gli sarà dedicata una maratona di film.

In un videomessaggio mandato in onda alla presentazione di “Filming Italy”, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, Giancarlo Giannini ha commentato così la notizia della sua stella sulla Walk of Fame: “A Hollywood mi danno questa stella, a differenza di Venezia dove non mi hanno dato neanche un gatto nero.”

Ha poi aggiunto: “Sono intimidito dal ricevere la stella a Hollywood. Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Lina Wermuller. Abbiamo avuto un buon successo“.

Giannini ha poi concluso, ridendo: “Io ho avuto una nomination all’Oscar per “Pasqualino Settebellezze”, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre“.