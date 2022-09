Scarpe da uomo alla moda per l’estate: quali scegliere?

Estate è sinonimo di uscite, eventi e outfit stravaganti e stilosi. In questo articolo andremo a vedere quali scarpe da uomo alla moda scegliere per creare outfit incredibili ed unici.

Quali modelli di scarpe da uomo sono alla moda per l’estate 2022?

Come ogni estate la moda varia e con se anche le tipologie e i modelli di calzature più in voga. Per quanto riguarda l’estate 2022 verranno utilizzati molto i mocassini e le scarpe da running da uomo

La scelta tra queste due calzature ricade soprattutto sulla situazione. Per un outfit più informale ti consigliamo di optare per le scarpe da running, più sportive e confortevoli, perfette per uscite con amici o parenti.

Le scarpe da running sono calzature molto versatili, in quanto grazie al loro design semplice e classico sono utilizzabili anche per alcuni contesti lavorativi e ti permettono di avere addosso per diverse ore supportando sempre al massimo il piede e la sua camminata.

I mocassini sono una calzatura adatta sia a look casual, utilizzati per uscire con gli amici, sia ad eventi leggermente più formali. Questa tipologia di scarpa è molto leggera e perfetta per essere indossata durante le giornate più calde, in quanto aiuta il piede a respirare.

Come sono realizzati i mocassini e quando indossarli?

I mocassini da uomo sono calzature molto versatili ed immancabili in ogni scarpiera che si rispetti. Questa tipologia di scarpa è estremamente comoda e facilmente abbinabile, molto spesso realizzata in pelle di camoscio, Nabuk o anche in velluto. I mocassini sono calzature senza lacci, quindi è fondamentale scegliere la calzatura della taglia perfetta.

Per quanto riguarda la domanda quando indossarli, la risposta è molto semplice, ti consigliamo di vestirli durante le stagioni più calde, come la primavera e l’estate.

Potrai indossare i mocassini anche durante l’inverno o l’autunno, l’importante è che ci sia una giornata mite e che non piova, perché se no potresti riscontrare diversi fastidi e disagi.

Come abbinare i mocassini da uomo?

Il mocassino uomo è una calzatura molto particolare e bensì sembra utilizzabile solo durante il periodo estivo non è così ed è utilizzabile 365 giorni l’anno.

I mocassini da uomo sono una calzatura perfetta utilizzabile sia in ambiti prettamente casual che anche in situazioni leggermente più eleganti.

Potrai abbinare i tuoi nuovi mocassini da uomo con i pantaloni chino o dei jeans classici. Per quanto riguarda la parte superiore del tuo corpo potrai indossare una giacca sportiva o blazer.

Nonostante sia una calzatura molto elegante e di classe ti sconsigliamo vivamente di indossare i mocassini da uomo abbinati ad un completo, soprattutto se hai acquistato un modello colorato o scamosciato.

Per quanto riguarda i jeans è molto importante scegliere dei modelli a gamba dritta e assolutamente da evitare i modelli scampanati o a gamba larga, che coprono la calzatura.

Molto importante, per un outfit impeccabile è la lunghezza del pantalone che non deve essere troppo lungo da coprire i tuoi nuovi mocassini da uomo, ne troppo corti da mostrare gran parte della caviglia.