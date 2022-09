Un Posto al Sole, anticipazioni 20 Settembre 2022

Si rinnova questa sera, alle 20.50 su Rai Tre l’appuntamento quotidiano con “Un Posto al Sole”, la soap opera italiana più longeva della televisione di Stato. Di seguito tutte le anticipazioni e le curiosità.

“Un Posto al sole”, spoiler: Palazzo Palladini col fiato sospeso

A Palazzo Palladini c’è grande preoccupazione per ciò che è accaduto a Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), e tutti gli abitanti mostrano alla coppia enorme solidarietà mentre la Polizia indaga sulla matrice dell’attentato. Nel frattempo a Viola (Ilenia Lazzarin) viene offerto un contratto annuale come supplente nella scuola di Bianca (Sofia Piccirillo) , ma la donna è dubbiosa, non sa se accettare il nuovo incarico: da una parte è sicura che impegnarsi nel lavoro possa aiutarla a riprendersi più velocemente, dall’altra però il ricordo dell’aggressione subita e della morte di Susanna è un peso che la opprime senza lasciarle tregua.

Momenti comici e toni decisamente più distesi a casa del Bue dove Mariella (Antonella Prisco, vista anche nella miniserie di Raiuno La Sposa con Serena Rossi, che in queste settimane è sbarcata anche in Spagna) corre in aiuto di Sasà (Cosimo Alberti) per aiutare il vigile dal cuore spezzato per la fine della sua storia con l’aitante medico Bruno ad uscire dall’impasse e l’imbarazzo in cui l’ha involontariamente trascinato. Cosa avrà pensato Castrese quando lo ha visto seminudo di fronte alla zia?