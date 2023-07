Sciopero aerei, trasporto a rischio fino a otto ore

di Antonio Jr. Orrico

Non c’è solamente lo sciopero dei treni. Ad essere a rischio, per la giornata di domani, sabato 15 Luglio, sono anche gli aerei. Infatti, per domani è previsto lo sciopero degli aerei, che potrebbe causare ritardi o cancellazioni dei voli fino a 8 ore. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18. Il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in incrocerà le braccia per protestare contro il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni.

Negli stessi orari non lavoreranno neppure piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling (con Filt Cgil) e Malta Air (dalle 12 alle 16) che opera i voli di Ryanair. Ad avallare lo sciopero degli aerei, vi sono le sigle sindacali del Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Alla base della protesta, un accordo sottoscritto e definito “totalmente insoddisfacente per i piloti e la categoria di lavoratori del settore“. La “totale chiusura al dialogo da parte delle compagnie“, sottolineano i sindacati, avrebbe portato allo sciopero di categoria.

Alla base della protesta ci sono accordi insoddisfacenti firmati dalle compagnie aeree e la mancanza di dialogo con i lavoratori. Questi ultimi, dunque, hanno deciso di aderire allo sciopero. Lo sciopero risparmierà solo alcuni voli “garantiti” e riportati in un pdf allegato sul sito ufficiale dell’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione. Lo stop ai servizi riguarderà la fascia oraria dalle 10 alle 18 e quella dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air (Ryanair).