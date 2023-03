Sciopero generale 8 marzo 2023: i settori coinvolti

di Rita Milione

Anche quest’anno è stato confermato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori per la prossima settimana, 8 marzo 2023, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’agitazione coinvolge tutti i lavoratori di tutte le categorie “pubbliche e private”.

La mobilitazione ha come motivazione il divario salariale tra uomini e donne e la sistematica violenza di genere. Non manca neanche il tema dell’aborto, attaccato dalla retorica del governo Meloni fin dal suo insediamento. Per questi motivi, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stato indetto uno sciopero l’8 marzo 2023, con la mobilitazione di numerosi sindacati. Tra le firme: Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Saranno quindi numerosi i settori coinvolti, non solo il trasporto pubblico locale.

I settori coinvolti sono quindi nazionali e totali, dalla scuola alla sanità, dai trasporti – con lo stop del servizio pubblico – ai servizi commerciali e del terzo settore. Disagi sono previsti per il trasporto pubblico che resterà fermo e non garantirà, a partire dalla mezzanotte fino alle 21 dell’8 marzo, i collegamenti. Stop anche ai collegamenti verso le isole e sulle autostrade. Nello sciopero sono coinvolte tutte le realtà di trasporto pubbliche da quelle metropolitane, a quelle di trasporto aereo e navale. Difficoltà anche sulle autostrade, dove non sarà presente personale.