I Comuni di Ravello e di Scala e la P.A. Millenium in piazza pro Ucraina

di Rita Milione

Una raccolta di generi di prima necessità destinati alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. E’ l’iniziativa congiunta promossa dai Comuni di Ravello e di Scala, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Millenium Amalfi Onlus, che partirà il prossimo lunedì 6 marzo, in piazza Fontana Moresca, a Ravello, per proseguire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Medicine, cibi a lunga conservazione, alimenti per bambini, prodotti per l’igiene personale, detergenti per gli indumenti nella lista dei prodotti richiesti, che saranno inviati con un ponte umanitario in Moldavia, dove migliaia di rifugiati ucraini sono ospitati nei centri di accoglienza. Già lo scorso anno, amministratori e volontari unirono gli sforzi per questa giusta causa, incontrando la solidarietà delle comunità delle due località costiere.