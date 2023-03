Oroscopo Paolo Fox Giovedì 2 Marzo 2023: Pesci pensieroso

In amore non è un buon periodo. Potreste vivere qualche conflitto con il partner. Sul lavoro siete spiriti liberi così come nella vita anche se oggi questo vostro modo di fare potrebbe innervosire qualcuno. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

Mercurio è dalla vostra parte quindi in amore avrete modo di essere più intuitivi e comunicativi. Sul lavoro meglio non seguire solo l’istinto.

Pesci

In questi giorni avete la testa piena di bei pensieri e nuovi progetti per il futuro, da una convivenza al matrimonio. Sul lavoro farete presto scelte importanti e non ve ne pentirete. Saprete dare il massimo in ogni campo.