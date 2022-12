Parti sociali, indetto per domani uno sciopero generale

La serrata (contro la Manovra Meloni) riguarderà trasporto pubblico locale, istruzione e pubblica amministrazione

Arriverà al proprio culmine domani – venerdì 16 dicembre 2022 – con uno sciopero generale, la settimana di agitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil contro la recente Legge di Bilancio del Governo Meloni, giudicata senza mezzi termini dalle parti sociali come “sbagliata, da cambiare e contro il lavoro”.

Durante l’intera giornata di domani, quindi, chi fruisce del trasporto pubblico locale potrebbe andare incontro ad una serie di disservizi che riguarderanno l’Italia intera, dalla Lombardia al Molise, dove a fermarsi per ventiquattro ore saranno anche i taxi, in diverse fasce orarie. Tuttavia la serrata non infiammerà il solo settore della viabilità, ma anche la pubblica amministrazione e l’istruzione; in Emilia-Romagna, per esempio, i banchi delle scuole e i corridoi dell’Università rimarranno vuoti.

Lo sciopero generale indetto per il 16 dicembre 2022 da Cgil, Cisl e Uil si aggiunge a quello che vede sulle barricate già da una settimana i benzinai che lavorano lungo tutta la rete autostradale italiana. Pompe a secco fino a domani alle 22, lo si legge in un comunicato congiunto Faib Confesercenti, Fegica e Anisa Confcommercio “per denunciare lo stato di assoluto degrado in cui versano le aree di servizio autostradali”.