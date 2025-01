Sconti Adelphi al 20%: i titoli da non perdere

di Angela De Angelis

Sono partiti ieri, 16 gennaio 2025 – e si concluderanno a metà febbraio – gli sconti della casa editrice milanese “Adelphi“, che con il 20% di sconto su tutto il catalogo (tranne sulle uscite degli ultimi sei mesi e sui libri della collana i cavoli a merenda) apre il 2025 regalando non poca gioia ai suoi lettori affezionati.

Con il suo catalogo curato e le sue copertine color pastello, Adelphi è infatti una delle case editrici italiane più apprezzate dai lettori e dalle lettrici del Paese. Ma, anche se è facile incontrare romanzi meravigliosi nel suo catalogo vastissimo, qui racchiudiamo alcuni consigli che vale la pena seguire per non arrivare impreparati in libreria.

Han Kang

Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è edito in Italia proprio da Adelphi: e allora quale migliore occasione per recuperare i romanzi di Han Kang, scrittrice coreana conosciuta soprattutto per “La vegetariana“? La protagonista del suo romanzo più famoso è Yeong-hye: casalinga diligente, moglie attenta, giovane senza passione, un giorno decide di diventare vegetariana. Getta via tutta la carne dal congelatore e l’unica spiegazione che dà al marito Cheong è “Ho fatto un sogno”. Nessuno in famiglia capisce la scelta di Yeong-hye e i rapporti cominciano a incrinarsi.

A riguardo il New York Times ha scritto: “Il racconto di Han Kang non è un monito per l’onnivoro, e quello di Yeong-hye verso il vegetarianesimo non è un viaggio felice. Astenersi dal mangiare esseri viventi non conduce all’illuminazione. Via via che Yeong-hye si spegne, l’autrice, come una vera divinità, ci lascia a interrogarci su cosa sia meglio, che la protagonista viva o muoia. E da questa domanda ne nasce un’altra, la domanda ultima che non vogliamo davvero affrontare: “Perché, è così terribile morire?”.

Yasmina Reza

Nessuno meglio di Yasmina Reza, drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice nata a Parigi, sa ritrarre e descrivere le complessità delle relazioni umane: proprio per la sua formazione artistica influenzata dal teatro, Reza anche nei suoi romanzi riesce a mettere in scena situazioni quotidiane di personaggi bizzarri e complessi, ma molto veri, perché somigliano a tutti noi. I suoi racconti, editi da Adelphi anche in edizione economica, divertono e perturbano il lettore. La sua raccolta più famosa è “Felici i felici“, un insieme di storie di adulteri, di passioni, di lutti, di infelicità narrate attraverso relazioni di coppia, genitoriali, amicali, erotiche.

Shirley Jackson

«A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce»: sono le parole con le quali Stephen King, il maestro dell’orrore, dedica il suo romanzo L’incendiaria alla sua scrittrice preferita, non a caso edita in Italia da Adelphi. Shirley Jackson è un must che ogni appassionato dei romanzi horror e gotici dovrebbe avere nella propria libreria: scrittrice proficua sia di racconti che di romanzi, i suoi più famosi in Italia sono certamente “Abbiamo sempre vissuto nel castello” e “L’incubo di Hill House” (da cui è stata tratta anche una serie TV Netflix di qualche anno). Tra questi due, Abbiamo sempre vissuto nel castello (che è l’ultima opera di Jackson) racconta, attraverso la voce inquietante e sommessa della diciottenne Mary Katherine, la sua reclusione nella grande casa avita dove vive insieme agli altri membri della sua famiglia. C’è solo un piccolo particolare: gli altri membri della famiglia sono tutti morti avvelenati sei anni prima.