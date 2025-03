Scontri durante Cavese-Latina: obbligo di dimora e Daspo per 9 ultras

di Redazione ZON

I destinatari del provvedimento non potranno allontanarsi dal proprio domicilio durante le partite della Cavese. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, riguarda gli scontri avvenuti il 29 settembre 2024, in occasione della gara di Serie C tra Cavese e Latina. Secondo le indagini, un gruppo di tifosi, incappucciati e armati di bastoni, bottiglie di vetro e fumogeni, avrebbe attaccato le forze dell’ordine impegnate nel servizio di sicurezza.

La situazione è degenerata quando i facinorosi hanno bloccato una strada e lanciato un ordigno esplosivo contro gli agenti, provocando una deflagrazione a pochi metri da loro. L’episodio si è verificato nel cuore della città, tra negozi e passanti, costretti a rifugiarsi nelle attività commerciali o a compiere manovre di emergenza per evitare il caos.

Le indagini, condotte dal Commissariato sotto la direzione della Procura, hanno permesso di identificare i responsabili, accusati anche di “pubblica intimidazione con l’uso di armi” per aver messo in pericolo l’ordine pubblico e sfidato direttamente le forze dell’ordine.

Sono in corso perquisizioni per raccogliere ulteriori prove. Intanto, il Questore di Salerno ha emesso un Daspo di cinque anni nei confronti dei nove indagati, alcuni dei quali dovranno anche rispettare l’obbligo di firma.

Fonte: Salernonotizie.it