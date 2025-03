Pellezzano, i Carabinieri incontrano gli alunni: un omaggio a Sabato De Vita, eroe cittadino

di Redazione ZON

PELLEZZANO – Un incontro emozionante e ricco di significato si è svolto questa mattina tra i Carabinieri e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano. L’iniziativa, fortemente voluta in vista dell’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri a Coperchia, ha avuto lo scopo di far conoscere ai più giovani la figura di Sabato De Vita, Medaglia d’Oro al Valor Militare, cui sarà intitolato il presidio dell’Arma che verrà inaugurato il prossimo 29 marzo.

A guidare l’incontro sono stati il Maggiore Carlo Santarpia, comandante della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, e il Luogotenente C.S. Aliano, comandante della Stazione Carabinieri di Pellezzano. I due militari si sono rivolti agli studenti delle scuole elementari con parole semplici ma cariche di valore, raccontando la storia di un concittadino che ha saputo distinguersi per coraggio e dedizione, incarnando i valori della legalità, del dovere e del sacrificio.

«Conoscere per apprezzare, omaggiare e non dimenticare chi ha portato in alto il nome di Pellezzano» – questo il messaggio lanciato ai piccoli alunni, che hanno ascoltato con grande attenzione e curiosità le parole dei Carabinieri. L’incontro ha avuto anche una forte valenza educativa: i rappresentanti dell’Arma si sono rivolti ai bambini con il garbo e la fermezza di “buoni padri di famiglia”, cercando di trasmettere non solo la storia dell’eroe De Vita, ma anche il senso civico e il rispetto per le istituzioni.

La nuova Caserma, che sorgerà in via N. Russo 8, a Coperchia, rappresenta un presidio importante per il territorio e la sua intitolazione a Sabato De Vita vuole essere un gesto concreto di memoria e riconoscenza. L’inaugurazione ufficiale, fissata per il 29 marzo, vedrà la partecipazione delle scolaresche dell’IC Pellezzano, che potranno così incontrare nuovamente i Carabinieri e vedere da vicino la nuova struttura, simbolo di legalità e protezione per l’intera comunità.

Un evento che unisce memoria e futuro, storia e formazione, nel segno di un legame sempre più forte tra scuola, istituzioni e territorio.