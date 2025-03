Controlli ambientali nella Piana del Sele: sequestri e denunce in due aziende bufaline

di Redazione ZON

Prosegue l’attività di controllo ambientale e del territorio da parte della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Salerno, affiancata dal personale delle Guardie Particolari Giurate del WWF Italia – Nucleo operativo di Salerno.

Nei giorni scorsi, grazie all’impiego di moderne tecnologie e a un’intensa attività di monitoraggio e appostamento, le forze ispettive hanno avviato un’operazione mirata alla verifica della corretta gestione e smaltimento dei reflui zootecnici prodotti dalle aziende della filiera bufalina nella Piana del Sele.

L’azione ha portato all’esecuzione di controlli approfonditi su più aziende agricole del territorio. In una prima azienda, situata nel Comune di Eboli, gli accertamenti hanno rilevato la presenza di liquami e reflui zootecnici sversati nei canali e nei terreni circostanti – configurando un illecito ambientale – e la realizzazione di opere in cemento armato di recente costruzione, prive di autorizzazioni (illecito urbanistico). Inoltre, è stata riscontrata la violazione dei requisiti minimi per il benessere animale. Di conseguenza, è scattato il sequestro delle aree interessate e la denuncia a piede libero del titolare dell’azienda, oltre all’applicazione di sanzioni e prescrizioni specifiche.

In una seconda azienda, anch’essa nel territorio di Eboli, oltre alla presenza di manufatti abusivi, l’attività ispettiva – condotta anche con l’uso di traccianti ambientali – ha permesso di scoprire due scarichi non autorizzati. Questi venivano utilizzati per smaltire illecitamente liquami aziendali nei canali consortili della Piana del Sele, inquinando l’ecosistema locale. Anche in questo caso, il titolare è stato denunciato a piede libero presso la Procura della Repubblica di Salerno.

L’attività delle Fiamme Gialle e del WWF testimonia ancora una volta l’impegno costante nella tutela dell’ambiente e del benessere animale, nonché nella prevenzione degli illeciti nel settore agricolo e zootecnico. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio della Piana del Sele.

Fonte: Salernonotizie.it