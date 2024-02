Scoperto nuovo minerale sulla Luna: lo studio

di Rita Milione

Individuato sulla Luna un minerale che non era mai stato visto prima d’ora, il nuovo minerale è stato trovato in uno dei campioni lunari portati sulla Terra dalla missione cinese Chang’e-5. Il minerale è stato chiamato Changesite-(Y) dai suoi scopritori. Come ben sappiamo, la Luna ha una superficie ricca di crateri da impatto ma, nei campioni raccolti negli anni delle missioni Apollo della NASA e di quelle del programma Luna dell’ex Unione Sovietica, questo minerale era assente.

Minerale Changesite-(Y): lo studio

Il nuovo minerale, chiamato Changesite-(Y) dal nome della missione lunare cinese Chang’e-5 (CE-5), ha formula chimica ideale (Ca8Y)□Fe2+(PO4)7 (dove □ denota un posto vacante) ed è il primo nuovo minerale lunare ad essere stato scoperto nei campioni di regolite lunare recuperati da CE-5.

“Questo minerale del fosfato – spiega il team che lo ha identificato – ha la forma di cristalli colonnari ed è stato trovato in frammenti di basalto raccolti nella missione. Contiene alte concentrazioni di Y (ittrio, un elemento chimico del gruppo delle terre rare, ndr) e altri elementi del gruppo delle terre rare (REE)”.

Come suggerito nell’articolo appena pubblicato sulla rivista Matter and Radiation at Extremes, il nuovo minerale si sarebbe formato durante la fase di cristallizzazione dei basalti che sono stati trovati nella regione nord-orientale dell’Oceanus Procellarum.