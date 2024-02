Salerno, rapina aggravata: in due ai domiciliari

di Antonio Jr. Orrico

In data 7 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno, nei confronti di A. M. R., 22enne e di M. N., 42enne, indagati per “rapina aggravata in concorso, detenzione e porto di armi in luogo pubblico“.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati nel settembre 2023 avrebbero commesso, congiuntamente ovvero individualmente, rapine con armi, consumate e tentate, in danno di attività commerciali di Salerno e in danno di un passante a Giffoni Valle Piana.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.