Scoppia bombola di gas, paura a Baronissi

di Rita Milione

Attimi di tensione nella giornata di ieri tra i residenti della frazione Sava di Baronissi, dove – come riporta Salerno Today – è scoppiata una bombola di gas in un garage in via Rocco Sica. L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 15:30.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Fortunatamente, non risultano feriti.