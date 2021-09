Seat Music Awards: dal ricordo della Carrà a Gino Strada e Stefano Orazio

Ci aspettano tanti momenti straordinari durante i Seat Music Awards: dal ricordo di Gino Strada a Raffaella Carrà e Stefano Orazio, mentre Bocelli ritirerà un importante premio per il sociale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere!

La nuova stagione televisiva è alle porte, e Rai1 ripartirà con un evento di straordinaria importanza per la musica italiana. In diretta da Verona, il 9 e il 10 settembre, si apriranno nuovamente le porte dell’Arena che ospiterà la quindicesima edizione dei Music Award che, da tre anni a questa parte, si intitolano Seat Music Awards.

“Negli ultimi due anni, i Seat Music Awards hanno rappresentato la riapertura della musica dal vivo. L’Arena è stata posta in un palcoscenico ancora più importante infatti è stato l’unico spazio all’aperto in cui potevano entrare 6000 persone“, ha dichiarato il sindaco di Verona Federico Sboarina.

L’Arena di Verona si conferma un vero e proprio Tempio della musica che ha permesso a numerosi artisti di esibirsi in questa magica location che è stata l’unica ad ospitare ben 6000 spettatori. Inoltre, come affermato dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, quest’anno i Seat Music Awards rappresentano una vera e propria ripartenza per la nuova stagione televisiva: “Lo scorso anno siamo andati in onda 2 e 5, quest’anno abbiamo voluto aspettare la platea televisiva nei giorni immediatamente precedenti all’apertura della scuola. Ci saranno dei premi importanti e mi sento di dire che è una festa trasversale per la tv perché non ci saranno solo Big ma anche figure che non appartengono alla Rai“, ha concluso il direttore.

“Quest’anno è un po’ diverso perchè non ci saranno soltanto cantanti ma anche altri artisti tra cui comici, attori e conduttori. Sono molto felice perchè arriva un messaggio importantissimo: la musica, il cinema e la tv possono unirsi“, ha affermato Vanessa Incontrada che condurrà la serata, come di consueto, insieme a Carlo Conti che durante la conferenza stampa ha raccontato che questo primo evento televisivo sarà dedicato alla grandissima Raffaella Carrà.

Saranno tanti gli omaggi alle figure di spicco che in questi mesi ci hanno lasciati: “Non potrà assolutamente mancare l’omaggio alla Carrà, ma ci sarà spazio anche per Fiorella Mannoia che celebrerà il ricordo di Gino Strada. I Pooh saliranno sul palco insieme alla moglie di Stefano Orazio per ricordare il musicista scomparso lo scorso anno“, ha commentato Ferdinando Salzano, il fondatore della più grande agenzia di live Friends&Partners.

“I Negramaro stanno preparando un momento straordinario“, si è lasciato volutamente sfuggire Salzano. A quanto pare, la band salentina presenterà il nuovo singolo in uscita il 10 settembre, proprio durante la seconda data dei Seat Music Awards.

Parola a Nek, che condurrà il 12 settembre alle 16.30 la terza puntata dei Seat Music Awards – Disco Estate. “Sono felice di tornare all’Arena di Verona. Con Rai Radio 2 affiancherò Carolina Di Domenico per commentare le due serate mentre il 12 settembre andrà in onda una puntata speciale con alternativi che presenteranno nuovi progetti“.

Durante la serata del 9 settembre salirà sul palco Andrea Bocelli che ritirerà un premio insieme alla sua fondazione che quest’anno compie 10 anni. “Sarà attivo il numero 45516 per il nuovo progetto di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2016, per sostenere la comunità di San Ginesio nelle Marche per ricostruire l’IPSIA “R. Frau” in favore di tanti giovani cittadini” ha dichiarato Claudio Fasulo.

Cast Prima Serata – 9 settembre

ALESSANDRA AMOROSO

AMADEUS

CLAUDIO BAGLIONI

ORIETTA BERTI

ALESSANDRO CATTELAN

ANTONELLA CLERICI

PAOLA CORTELLESI

GIGI D’ALESSIO,

MARIA DE FILIPPI

ROBY FACCHINETTI

DODI BATTAGLIA

RED CANZIAN

MARCO GIALLINI

IL VOLO

JERRY CALÀ

ACHILLE LAURO

LIGABUE

MADAME

MAHMOOD & ELISA

FIORELLA MANNOIA

MARRACASH

MARCO MASINI

MECNA

MARCO MENGONI

FRANCESCA MICHIELIN

GIORGIO PANARIELLO

MASSIMO PERICOLO

PIO E AMEDEO

PSICOLOGI

PURPLE DISCO MACHINE

RANDOM

SAMUEL

SANGIOVANNI

AKA 7EVEN

ALESSANDRO SIANI

ZUCCHERO

Cast seconda serata – 10 settembre