Segnalazioni di furti e danneggiamenti nella traversa Ruggi-Arechi: sopralluogo senza riscontri

di Redazione ZON

In seguito alla segnalazione di un telespettatore riguardo presunti furti e danneggiamenti ai veicoli in sosta nella traversa che collega la rotatoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi” con la stazione metropolitana Arechi-Ospedale, un team di LiraTV ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

Durante il controllo, svolto in pieno giorno, non sono stati rilevati segni di scassi o danneggiamenti su nessuno dei veicoli presenti, né su quelli parcheggiati regolarmente sulle strisce blu né su quelli collocati in modo irregolare. Specchietti, vetri e serrature sono risultati intatti, indipendentemente dal modello o dalla cilindrata dei mezzi.

L’assenza di riscontri concreti lascia aperta la possibilità che l’episodio segnalato possa essere stato un caso isolato. Tuttavia, il silenzio dei pochi passanti presenti ha contribuito a mantenere un alone di incertezza sulla vicenda.

Rimane da vedere se emergeranno ulteriori segnalazioni o prove che possano chiarire se si tratti di un fatto occasionale o di un problema ricorrente nella zona.

Fonte: salernonotizie.it