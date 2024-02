“Segni in Mostra” al Museo Archeologico di Pontecagnano: l’evento

di Rita Milione

Il 4 febbraio 2024, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano organizza il secondo evento del programma de “Il MAP per tutti”, offrendo visite, laboratori e iniziative gratuite per promuovere l’accessibilità e l’inclusione. Il progetto mira ad eliminare le barriere sensoriali, cognitive e culturali, coinvolgendo associazioni, professionisti e istituti scolastici in attività didattiche inclusive. L’iniziativa si propone di accogliere tutti promuovendo il patrimonio archeologico con un’attenzione particolare alle diverse abilità.

Il secondo evento del 4 febbraio, intitolato “Segni in mostra. Per la sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni italiana”, è realizzato in collaborazione con Elis Interpreti, un’associazione di interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) attiva dal 2022. Questo momento è volto alla sensibilizzazione sui temi dell’integrazione delle persone sorde e di promuovere la formazione e la diffusione della figura dell’interprete LIS.

