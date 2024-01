Pontecagnano, Carnevale 2024: il programma

di Rita Milione

Anche quest’anno la città di Pontecagnano Faiano rende onore al Carnevale, la festa dei travestimenti, dei colori e dell’allegria. Il Comune, con la compartecipazione delle associazioni del territorio, ha messo in programma una serie di momenti per valorizzarne la bellezza e coinvolgere la comunità intera. Diversi i carri previsti che, come ogni anno, sfileranno lungo le strade della città, animandole con musica e coriandoli.

Queste le tappe previste:

, dalle ore 9:30, vi sarà il primo raduno in Via C. Pisacane, a Faiano. Seguirà un secondo appuntamento, nella stessa data, alle ore 14:30, in Via S. Pertini, a S.Antonio; martedì 13 febbraio, alle ore 14:30 i carri partiranno nuovamente da Via S. Pertini per poi proseguire nelle altre strade della città.

“Siamo ben contenti di poter condividere con le associazioni, gli oratori, le scuole di danza, un progetto di grande valore sociale. Carnevale è la festa dell’incontro, della gioia, della creatività e del gioco. Aver visto così tanti organismi partecipare all’avviso con cui reclutavamo soggetti interessati ad essere parte attiva dell’evento ha rappresentato molto. Siamo certi saranno giorni di grande spensieratezza e coesione, nei quali continueremo a testimoniare il nostro profondo senso di comunità”, ha dichiarato il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino.

“Onorare le tradizioni, ma anche favorire momenti di svago per tutti, è quanto ci proponiamo di fare con la due giorni dedicata al Carnevale, festa riconosciuta in Italia e nel mondo come fra le più spettacolari e scenografiche. Si prospettano sfilate e balli, che coinvolgeranno non solo i bambini ma anche gli adulti. Un sincero ringraziamento a tutti gli organismi che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione, investendo in un’iniziativa che porterà gioia e spensieratezza nel nostro Comune”, ha aggiunto il Sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara.