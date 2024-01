Baronissi, furti d’auto: arrestati due ragazzi

di Rita Milione

Nella mattina del 30 gennaio i Carabinieri di Baronissi, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile nei confronti di due giovani indagati, così come disposto dal GIP del Tribunale per i minorenni di Salerno. I due indagati risultano gravemente indiziati di aver commesso tra novembre e dicembre 2022, a Salerno, Pontecagnano, Baronissi, Roccapiemonte e Castel San Giorgio ben 9 furti di autovetture, furti aggravati dalla violenza sulle cose e dalla esposizione dei beni alla pubblica fede .

Le laboriose indagini condotte dai Carabinieri e coordinate da questo ufficio di Procura hanno consentito di ricostruire puntualmente tutte le ipotesi delittuose contestate indicando le dinamiche commissive delle stesse e quindi di raccogliere nei confronti degli indagati, all’epoca dei fatti minorenni, i gravi indizi di colpevolezza posti alla base della ordinanza.