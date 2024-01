Pontecagnano Faiano, “Carnevale in città 2024”: l’evento

di Rita Milione

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha infatti indetto la tradizionale manifestazione d’interesse per reclutare associazioni, società, oratori, enti, imprese, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei e istituzioni in genere, intenzionati a prendere parte alle sfilate che si tengono ogni anno sul territorio.

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo [email protected] oppure recapitate all’ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 26/01/2024. Un’occasione importante per assicurarsi la partecipazione ad un momento ormai consolidato nella storia della comunità.

“Il Carnevale è momento di coesione, di tradizione, di gioco. Questa festa dell’inverno, che ha origini antichissime, fa riscoprire a tutti il senso del divertimento, ma anche dell’arte, della musica, della creatività. Per questo abbiamo deciso di onorarne la bellezza attraverso delle attività che trovano l’approvazione degli adulti e dei bambini, alle quali chiunque ne abbia intenzione può partecipare aderendo alla manifestazione d’interesse che abbiamo indetto. Ci aspettiamo grandi proposte per delle giornate intense, spensierate, che valorizzino i nostri talenti e la nostra fantasia”, ha dichiarato il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino.

“Siamo certi di avere colto il desiderio della collettività tutta di ripetere lo spettacolo dei carri, che sono il simbolo più allegro e rappresentativo del Carnevale. In un momento storico caratterizzato da guerre e problemi di ogni entità e natura, rifocalizzare l’attenzione sull’importanza del sorriso e del divertimento è fondamentale, soprattutto se tale divertimento coinvolge i bambini, cui dobbiamo restituire la bellezza della speranza e della fiducia nel futuro. Ringrazio fin da ora gli organismi che coglieranno questo messaggio e si adopereranno per dare sfogo alla propria creatività ed allo spirito di gruppo che da sempre li contraddistingue. Sarà una festa per tutti”, ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.