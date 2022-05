Senegal, tragedia in ospedale: morti 11 neonati

Una vera tragedia. Non si può definire così ciò che è accaduto nell’ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh di Tivaouane, città del Senegal occidentale. Il cortocircuito dal quale è sfociato poi l’incendio, ha bruciato ogni cosa, e insieme ad esso, ha portato via anche 11 neonati.

“Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell’incendio del reparto neonatale dell’ospedale pubblico”. Queste le parole del presidente senegalese Macky Sall in un tweet con il quale dà il triste annuncio. “Tre bambini sono stati salvati” ha affermato Il sindaco della città Demba Diop, dando quantomeno un barlume di speranza.

Problemi frequenti in Sengal

Non è la prima volta però che certi avvenimenti accadano nel paese africano. Secondo i media locali infatti, nella città settentrionale di Linguere ad Aprile si è riscontrato un evento simile nell’ospedale della zona. In quella circostanza sono venuti meno quattro neonati. Il sindaco di Linguere annunciò in seguito che l’incidente era stato dovuto ad un guasto elettrico in un condizionatore d’aria nel reparto maternità.

In poco tempo insomma le tragedie nei reparti ospedalieri in Senegal non fa che ripetersi. Oltre alla malasanità in Africa, va quindi ad aggiungersi il problema della costruzioni di infrastrutture non adatte e quasi sempre arronzate.