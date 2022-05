Vieni nel mio cuore: testo del nuovo singolo di Ultimo

Dopo la straordinaria esibizione in Piazza Duomo in occasione del Radio Italia Live – Il Concerto, Ultimo ha annunciato una sorpresa ai suoi fan in attesa di rivederlo dal vivo nel tour negli stadi. Infatti, dopo l’album “Solo” e l’EP “Solo – Home Piano Session”, il cantautore romano è tornato con un nuovo singolo dal titolo “Vieni nel mio cuore”.

“Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri – ha raccontato Ultimo ai microfoni di Rtl – Prima scrivevo in una bolla, per la prima volta mi sono approcciato a un pezzo con uno spirito di condivisione. L’ho scritto per stare insieme. Ho immaginato un coro da cantare tutti insieme nello stadio per festeggiare questo ritorno“.

Tour

5 giugno a Bibione

11 e 12 giugno a Firenze

17 giugno ad Ancona

22 giugno a Torino

25 e 26 giugno a Napoli

30 giugno a Modena

3 luglio a Bari

7 luglio a Pescara

11 e il 12 luglio a Catania

17 luglio a Roma

23 e 24 luglio a Milano

Vieni nel mio cuore (Testo) – Ultimo

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Vieni nel mio cuore

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una vita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio pretesto oh oh oh

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Vieni nel mio cuore

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore