Sepoltura di Benedetto XVI, dove sarà sepolto

Benedetto XVI conosciuto come Papa Ratzinger è venuto a mancare lo scorso 31 dicembre e in questi giorni, oltre alla pianificazione dei funerali ci si prepara alla sepoltura del corpo ormai già imbalsamato.

Papa Ratzinger ha scelto di essere seppellito nelle Grotte Vaticane, dove sono ancora tutt’ora sepolti altri papi tra cui Bonifacio VIII, papa Pio XII, eletto pontefice nel 1939, Benedetto XV, eletto nel 1914.

Un tempo era considerato di enorme prestigio poter essere seppelliti nelle Grotte vaticane, che si estendono dall’altare maggiore fino a centro della navata, 3 metri sotto il pavimento della Basilica di San Pietro formando una chiesa sotterranea tra l’attuale Basilica e l’antica chiesa costantiniana. All’interno delle grotte, oltre le tombe di 90 papi, ci sono altre tombe, alcune persino della dinastia Stuart, i regnanti Cristina di Svezia, Carlotta di Cipro, stanze, cappelle e sculture come, ad esempio, la statua in marmo di San Pietro in trono, il monumento funerario di Callisto III, il sepolcro di San Pietro.

Il progetto dell’attuale Basilica di San Pietro prevedeva proprio la disposizione sotterranea delle tombe dei papi e la necropoli. Molti papi tuttavia furono seppelliti altro. La salma di Benedetto XVI andrà ad occupare quella che fu la tomba di papa Giovanni Paolo II, la cui salma è stata spostata nella Basilica Vaticana una volta che fu nominato santo.