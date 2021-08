Serie A, diffidati e squalificati del prossimo turno

Tutti i diffidati e gli squalificati Serie A: la lista completa del prossimo turno di campionato. Quanti indisponibili per i prossimi match

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Le squadre di Serie A

ATALANTA

SQUALIFICATI:

De Roon – 4 giornate di Serie A – Salta Torino, Bologna, Fiorentina, Salernitana

Freuler – 1 giornata di Serie A – Salta Torino

Toloi – 1 giornata di Serie A – Salta Torino

DIFFIDATI: –

BOLOGNA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

CAGLIARI

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

EMPOLI

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

FIORENTINA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

GENOA

SQUALIFICATI:

Bani – 1 giornata di Serie A – Salta Inter

Behrami – 1 giornata di Serie A – Salta Inter

DIFFIDATI: –

INTER

SQUALIFICATI:

Lautaro Martinez – 1 giornata di Serie A – Salta Genoa

DIFFIDATI: –

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

McKennie – 1 giornata – Salta Udinese

DIFFIDATI: –

LAZIO

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

MILAN

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

NAPOLI

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

SALERNITANA

SQUALIFICATI:

Di Tacchio – 1 giornata di Serie A – Salta Bologna

DIFFIDATI: –

SAMPDORIA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Kyriakopoulos – 1 giornata di Serie A – Salta Verona

DIFFIDATI: –

SPEZIA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

TORINO

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

UDINESE

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

VENEZIA

SQUALIFICATI:

Aramu – 2 giornate di Serie A – Salta Napoli e Udinese

Mazzocchi – 1 giornata di Serie A- Salta Napoli

Modolo – 1 giornata di Serie A – Salta Napoli

Vacca – 1 giornata di Serie A – Salta Napoli

DIFFIDATI: –

VERONA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –