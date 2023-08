Pronostici Serie A 2023/24: Chi vincerà?

di Redazione ZON

La Serie A 2023/24 è appena iniziata e promette di essere una delle più appassionanti degli ultimi due decenni. Dopo quasi vent’anni, la stretta dell’asse Torino-Milano sullo scudetto si è allentata, con il Napoli ora fresco del titolo di “Campione d’Italia”.

Mentre il calciomercato raggiunge la fase finale, i principali siti di scommesse italiani stanno già pubblicando le quote per la vincitrice della Stagione 2023/2024. L’interrogativo rimane: il Napoli manterrà il suo status di favorito, oppure vedremo un ritorno in forza delle squadre del nord?

Il tasso di eccitazione è palpabile, con gli appassionati di calcio in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida, mentre gli addetti ai lavori continuano ad analizzare i dati per pronostici adeguati.

Il Napoli: Sarà l’anno dello Scudetto numero 4?

Il Napoli, campione in carica, si presenta con orgoglio sfoggiando il terzo scudetto sul petto. La squadra guidata da Rudi Garcia è considerata da molti la favorita anche per questa stagione.

La decisione di mantenere gran parte della squadra che ha dominato il campionato l’anno precedente, nonostante la cessione di un giocatore chiave come Kim, dà sicurezza ai tifosi. In particolare, il possibile rinnovo del contratto di Osimhen rappresenta un vero colpo di mercato che potrebbe rivelarsi l’acquisto più importante dell’anno.

Sebbene il cambio di allenatore con l’arrivo di Garcia per Spalletti, neo allenatore della Nazionale, potrebbe portare alcune incertezze, Garcia è noto per la sua esperienza e il suo approccio conservatore, suggerendo che il Napoli manterrà uno stile di gioco spettacolare anche quest’anno.

I bookmakers quotano la vittoria finale del Napoli in media a 3.50, facendo dei partenopei una seria candidata a cucire lo scudetto numero 4 sul petto per la stagione 2023/2024.

La lotta al vertice tra Milan ed Inter, a colpi di mercato

Le dirette inseguitrici del Napoli per la vittoria finale sono senza dubbio Milan e Inter. Il Milan ha condotto una campagna acquisti massiccia, sfruttando anche le entrate dalla cessione di Tonali al Newcastle. Gli arrivi di talenti come Pulisic, Loftus-Cheek, Reijenders, Okafor, Chukwueze e Musah, insieme a un Leao che si candida ad essere il vero leader dei rossoneri, promettono di rendere il Milan un avversario formidabile.

Al momento i rossoneri sono quotati a 5.00 e sono tra i favoriti per la vittoria finale.

Dall’altra parte c’è l’Inter, che l’anno scorso ha ottenuto successi come la vittoria in Supercoppa Italiana e Coppa Italia, nonché la finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City. L’aggiunta di Thuram ed Arnautovic al reparto offensivo, affiancati da Lautaro, e la coppia incredibile di centrocampisti Frattesi-Barella fanno dell’Inter una squadra dalla grande qualità.

La squadra di Simone Inzaghi è considerata dagli addetti ai lavori la candidata numero uno per lo Scudetto, con quote che si attestano su 2.50 sui principali siti di scommessa italiani.

La rincorsa della Juventus senza le fatiche europee

La Juventus arriva da una stagione difficile, segnata dai problemi societari che hanno portato alla penalizzazione in Serie A. Tuttavia, è importante sottolineare che, escludendo questi fattori, la squadra di Allegri sarebbe arrivata al terzo posto, oltre ad aver raggiunto le semifinali di Europa League.

Con giocatori come Vlahovic, Rabiot, Weah e Chiesa, la Juventus si candida seriamente per la lotta al primo posto ed anche i bookies la pensano così, quotando i bianconeri a 4.00. Inoltre, l’assenza dalle Coppe Europee offre ai giocatori la possibilità di concentrarsi a pieno sul campionato, aumentando le prospettive di successo.

Le Squadre Romane: Roma e Lazio con la panchina corta

Le squadre romane, Lazio e Roma, entrano in campo con prospettive differenti ma con l’obiettivo comune di raggiungere il successo. La Lazio cerca di consolidare la sua posizione di forza, dimostrando che il risultato dell’anno precedente non è stato casuale, mentre la Roma, sotto la guida di Mourinho, cerca il riscatto e la riaffermazione, pronta a sfidare le avversità in una Serie A che si preannuncia ancora una volta avvincente e imprevedibile.

La Lazio riparte senza il Sergente

La Lazio di Sarri si avvia alla nuova stagione con il secondo posto conquistato nella scorsa edizione e un gioco spettacolare. Nonostante molti la considerino un’outsider (quota 19.00 per la vittoria), i risultati dell’anno precedente supportano la visione dei biancocelesti e dell’allenatore toscano.

La Lazio emerge come seria contendente per il titolo, sebbene si trovi a qualche passo di distanza dalle altre squadre, complici anche la cessione del talento serbo Milinkovic-Savic.

Mourinho si affida al Gallo

Nel frattempo, la Roma cerca il riscatto dopo la scorsa stagione, che poteva concludersi trionfalmente con la vittoria in Europa League, sfumata all’ultimo momento contro il Siviglia. Dopo il sesto posto della stagione passata, Mourinho, visibilmente critico con la società in seguito alla finale persa, sembra ancora in attesa di rinforzi adeguati.

Con l’infortunio di Abraham e un Dybala non al massimo della forma, il peso dell’attacco della Roma ricade principalmente su Belotti, che dovrà riscattarsi dalla deludente annata 2022/2024. Al fischio di inizio del campionato, i Giallorossi sono quotati a 15.00 sui più importanti siti di scommesse.

L’Atalanta sogna in grande

L’Atalanta non è più la “Cenerentola” del calcio italiano, ma una vera potenza, sebbene sia quotata a 23.00. Il quinto posto dell’anno scorso non è una sorpresa, ma una conferma del loro status. Gli orobici si presentano come avversari ostici, confermando le aspettative.

Nonostante la partenza del bomber danese Rasmus Højlund, Gasperini risponde con il ritorno di Scamacca e la scommessa su Charles De Ketelare. Sarà l’anno del belga? Con una squadra coesa e una filosofia di gioco unica, l’Atalanta si prepara ad affrontare ogni avversario a testa alta.

L’attesa cresce: sarà questa finalmente la stagione perfetta per l’Atalanta, coronata da successi e vittorie che confermeranno il loro ruolo da protagonista nel calcio italiano?