Pronostici Serie A 2023/24: Analisi Zona Retrocessione

di Redazione ZON

Con il calcio italiano in piena effervescenza per il nuovo campionato, si preannuncia una Serie A avvincente, forse tra le più entusiasmanti degli ultimi anni.

La lotta per il vertice sarà senz’altro al centro dell’attenzione dei tifosi e dai siti scommesse italiani più autorevoli.

Tuttavia, un’altra contesa altrettanto accesa si sta profilando: la battaglia per evitare la retrocessione, un confronto che si prospetta serrato e ricco di sorprese.

In un calcio in cui le sorprese non mancano mai, la lotta per la permanenza in Serie A è diventata un aspetto cruciale della competizione. Nella scorsa stagione, squadre come Verona, Lecce, Salernitana ed Empoli sono riuscite a garantirsi il posto nella massima serie per il rotto della cuffia.

Ogni punto guadagnato in queste battaglie può fare la differenza tra la permanenza nella Serie A e una retrocessione che nessuna di queste squadre vuole affrontare.

Le neo-promosse sono pronte alla battaglia

In un contesto calcistico ricco di aspettative e sfide, la lotta per la permanenza in Serie A è una realtà cruciale e affascinante. Le neopromosse, ovviamente, partono come le squadre meno accreditate, ma è nell’entusiasmo e nella determinazione che trovano la loro forza.

Il Genoa (2.50) ed il Cagliari (2.25) però sembrano essere già pronte per la lotta retrocessione. Queste due veterane della Serie A hanno dimostrato di sapersi muovere astutamente sul mercato, assicurandosi giocatori di valore che potrebbero fare la differenza.

Dall’altra parte, il Frosinone (quota retrocessione 1.33), sebbene ancora indietro sul fronte del mercato, ha un asso nella manica: la guida di un nuovo allenatore esperto, pronto a sfruttare la sua esperienza per condurre la squadra attraverso le sfide della Serie A.

Frosinone: Il ritorno in Serie A affidato a Di Francesco

Nel campionato di Serie B precedente, il Frosinone ha brillato con un dominio evidente, guadagnando la promozione con numerose giornate d’anticipo. Questa volta, la squadra sarà guidata da Di Francesco, un allenatore con un passato di successi, ma anche di sfide.

L’anno del riscatto sembra aprirsi davanti a lui e al Frosinone, anche se la squadra dovrà far fronte alle partenze di pilastri come Lucioni e Insigne, ora al Palermo. L’entusiasmo e la determinazione guidano il Frosinone, mentre Di Francesco cerca di riportare la sua firma vincente nella massima serie.

Genoa: La rinascita parte dal El Chapita Retegui

A soli dodici mesi dalla retrocessione nel 2021/2022, il Genoa si è riaffacciato in Serie A come secondo classificato della Serie B. La squadra rossoblù ha evitato il rischioso percorso dei play-off e ha assicurato una promozione inattesa nella fase iniziale del campionato.

La rivelazione dell’anno scorso è stata Alberto Gilardino, non più come l’implacabile bomber che conosciamo, ma come allenatore, portando la sua sagacia tattica e la grinto alla squadra.

Tra le neopromosse, il Genoa ha attirato l’attenzione con l’acquisto di Matteo Retegui, attaccante della Nazionale italiana. Molti considerano Retegui un possibile erede del leggendario “Principe” Diego Milito: l’interrogativo è se El Chapita riuscirà davvero ad essere il Re di Genova.

Cagliari: I sardi ripartono da Ranieri

Il Cagliari può essere considerata una “grande decaduta” della Serie A, con una storia tanto gloriosa quanto il Genoa. Dopo aver conquistato la vittoria nei play-off della scorsa stagione, battendo il Bari in una finale piena di colpi di scena, i tifosi sardi si preparano a sostenere la loro squadra nella Domus Arena.

A guidare il Cagliari c’è l’esperto Claudio Ranieri, un allenatore di grande carisma e conoscenza dal calcio italiano. Dopo aver portato il club alla promozione lo scorso anno, Ranieri può contare su nuovi arrivi di spessore come Shomurodov, Prati e il ritorno di Jankto. Con i bomber Pavoletti e Lapadula pronti a fare la voce grossa anche in Serie A, la stagione del Cagliari potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Si ripete la sfida tra Empoli, Verona, Lecce e Salernitana per la permanenza in Serie A

Nel prossimo capitolo del calcio italiano, una sfida familiare si ripresenta: Empoli, Verona, Lecce e Salernitana si scontrano ancora nella lotta per la permanenza in Serie A.

Nella passata stagione, il Verona ha ottenuto una salvezza inaspettata, grazie alla vittoria contro lo Spezia, garantendosi un altro anno nella massima serie. Tuttavia, l’edizione attuale si preannuncia ancor più difficile, dato che il divario tra queste squadre e le avversarie dirette sembra persistere.

Il Lecce (1.75) ha iniziato questa stagione con una vittoria contro la Lazio, dimostrando un buon stato di forma. Anche la Salernitana (4.00) ha iniziato bene, avendo ottenuto un ottimo pareggio contro la Roma, confermando la sua intenzione di lottare fino alla fine.

E’ l’Empoli ad essere ancora un punto interrogativo. Nella stagione passata, la squadra ha oscillato tra risultati altalenanti, ma sembra avere un’ulteriore marcia in più rispetto alle avversarie, soprattutto rispetto alle neopromosse, infatti i principali bookmakers italiani quotano la retrocessione dei toscani a 4.50.