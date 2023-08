Reddito di cittadinanza, in arrivo altri 32mila SMS con lo stop

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova stangata per chiunque faccia uso di misure assistenziali. Il prossimo 1 Settembre, infatti, 32.850 persone perderanno il reddito di cittadinanza perché ritenute occupabili dal governo Meloni. Perciò oggi partiranno degli sms sullo stesso stile di quelli di fine luglio, per avvisare i percettori che non avranno più l’aiuto. Il messaggio sarà inviato sul telefono cellulare, e sarà lo stesso per tutti coloro i quali dovranno ricevere la comunicazione sgradita.

“Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1° settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro.” reciterà il messaggio d’annullamento relativo al reddito di cittadinanza. Chiunque lo riceverà, perderà il sostegno a partire dalla prossima settimana, visto che lo ha ricevuto per sette mesi nel 2023. Esattamente ciò che è successo a chi si è visto recapitare lo stop a luglio. In questo caso, parliamo di oltre 30.000 persone che, quasi sicuramente, perderanno il supporto assistenziale.

In totale, dunque, dal 1° settembre ci sono quasi duecentomila persone che sperano di poter accedere al nuovo reddito di cittadinanza per occupabili: il supporto formazione e lavoro. L’INPS, nel messaggio inviato per annunciare lo stop alla misura, invita gli ormai ex percettori ad affidarsi alle FAQ del ministero del Lavoro per avere chiarimenti su cosa fare a questo punto.

Le persone che hanno ricevuto l’sms possono richiedere il supporto formazione e lavoro, la nuova misura dedicata agli occupabili. Si può fare domanda sul sito dell’INPS o al patronato. Il nuovo aiuto consiste in un assegno da 350 € al mese, per un massimo di 12 mesi.