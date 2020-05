La Serie A riprenderà a giugno. L’ipotesi più probabile prevede i recuperi il 13 e il 14 giugno. Cosi facendo, si ripartirebbe dalle regioni più colpite dal Covid

La Serie A è sempre più vicina alla ripresa. Il Ministro Spadafora, ha già annunciato che il campionato potrà ripartire il 13 o il 20 giugno. La decisione definitiva verrà presa il 28 maggio, quando il Ministro si incontrerà con il Presidente della Figc Gravina e il Presidente della Lega Calcio Dal Pino.

Restano però ancore dei dubbi, come ad esempio i recuperi del 25° turno, che non sono mai stati giocati, ovvero Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. In questo momento ci sono molte ipotesi, ma solo una sembra la più probabile.

Secondo Sky Sport, infatti la Serie A è orientata a ripartire con i quattro recuperi del 25° turno, nel weekend del 13-14 giugno. La settimana successiva, nel weekend del 20-21, tutti in campo per giocare il 27° turno.

Cosi facendo, si ripartirebbe il 13 dalle regioni più colpite dal Coronavirus, ovvero Lombardia, Piemonte e Veneto. Si ricomincia da dove ci si era fermati. Con la lotta Scudetto tra Juventus e Lazio, con l’Inter che vincendo il recupero con la Sampdoria tornerebbe in corsa.

L’Atalanta rimane favorita per la lotta al 4° posto, ma deve guardarsi dalla Roma, distante tre punti, anche se i bergamaschi hanno una gara in meno. Nella lotta salvezza sembrano già condannate Brescia e Spal, poi almeno otto squadre in ancora in corsa.

