Serie A, il nuovo protocollo in caso di positività al Coronavirus obbliga all’isolamento soltanto il contagiato: test prima della partita al resto della squadra

La Serie A è pronta a rientrare nelle case degli appassionati del mondo del calcio. Il nuovo protocollo salva il campionato in caso di positività di un membro della squadra, obbligando all’isolamento soltanto il contagiato. Una circolare del Ministero della Salute ha chiarito come devono comportarsi i club in tali circostanze.

Il resto della squadra deve svolgere un ritiro di 14 giorni, con la possibilità però, in caso di partita, di svolgere un test. “Gli oneri saranno a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del gruppo squadra devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente”.

