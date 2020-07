La Lega Pro ufficializza gli accoppiamenti validi per il primo turno della fase Nazionale dei playoff della Serie C: il tabellone degli incontri

Con una nota su Twitter la Lega Pro ha ufficializzato gli accoppiamenti validi per il primo turno dei playoff Serie C. In attesa degli orari delle sfida, il tabellone è pronto, con il via dal 9 luglio. Fase che vedrà protagoniste le terze classificate dei vari gironi e la Juventus U23 vincitrice della Coppa Italia Serie C.

Questi gli accoppiamenti

Monopoli – Ternana

Juventus U23 – Padova

Carpi – Alessandria

Renate – Novara

Potenza – Triestina

In caso di vittoria la Juventus U23 potrà accedere al campionato di Serie B ma da regolamento non potrà mai approdare in Serie A. Storia e fascino nella partita dei bianconeri, che sfideranno l’ex squadra di Alessandro Del Piero. Promette spettacolo la sfida tra Potenza e Triestina, con entrambe le squadre capaci di fare il salto di categoria.

Una nota di riguardo al Monopoli, che nel corso del campionato ha espugnato il “Granillo” di Reggio Calabria, rubando i tre punti alla Reggina di Denis. Trascinati dal bomber Giuseppe Fella, i pugliesi cercheranno di dare filo da torcere alla lanciatissima Ternana.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SERIE C

